وظائف شاغرة بشركة البيك للمأكولات السريعة بالرياض
أعلنت شركة المأكولات السريعة ” البيك” عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين فقط ، وذلك للعمل بمقرها بالرياض .
وأوضحت الشركة أن الشروط المطلوبة كالتالي :
– شهادة المتوسطة أو الثانوية العامة .
– ان يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 إلى 35 سنة
– التفرغ التام للعمل.
وقالت الشركة أن التقديم متاح بدءً من اليوم الأحد 2019/06/23م في مبنى الغرفة على العنوان التالي :هنا
عبير[ عدد التعليقات: 188 ] نشر منذ 4 ساعات
القلي من اخطر انواع الطبخ
وكل مطاعم القلي تستخدم زيوت القلي عدة مرات
والمشكله ان كل مطاعم الوجبات السريعه تستعمل الدجاج المهرمن الضار بالصحه
لذا كثر في مجتمعنا السرطانات بانواعها اجاركم الله تعالى
يجب ان نتعاون للحد من هذه الوجبات ونحمي اطفالنا منها ..
وفاء[ عدد التعليقات: 357 ] نشر منذ 4 ساعات
فعلا الدجاج مهرمن لانهم يبغونه يكبرونه خلال اسبوعين
عشان كذا نشوف الاولاد صدورهم مثل صدور البنات كبيره
والبنات يبلغون بسرعه
وذا يؤثر على هرموناتهم
الله يحميهم .
qlq[ عدد التعليقات: 5179 ] نشر منذ 4 ساعات
…
اذكرو الراتب والامتيازات
توفيق العامي[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 4 ساعات
مافي انقى واطيب من اكل البيت كل البركه فيه
توفيق الرسي[ عدد التعليقات: 357 ] نشر منذ 4 ساعات
فعلا انا مشترك في فتنس تايم للرياضه واشوف العيال سن ١٣ صدورهم مثل صدر حرمه مرضعه
واعتقد من الدجاج اللي كله هرمونات
المرو[ عدد التعليقات: 188 ] نشر منذ 3 ساعات
يسمونه الاكل القمامي
لانه سعرات حراريه عاليه وهرمونات وكيماويات
فهد[ عدد التعليقات: 357 ] نشر منذ 3 ساعات
كل المطاعم تستخدم الزيوت المهدرجه بنسب قليله
لكن مطاعم القلي تسخدمه بنسب عاليه جدا بحكم ان الدجاج يبقى يتشرب من الزيت لمدة 20 دقيقه .
وللاسف يكررون استعمال زيت القلي عدة مرات بداعي اقتصادي ودون الاهتمام بصحة الناس
وهذا ضاااار جداااا جداااا
ابو خالد[ عدد التعليقات: 1019 ] نشر منذ 3 ساعات
زحام عند فروع مطاعم البيك المشهورة بشكل دائما في جميع الفروع بالمملكة وجبات البيك له تاثير سحري علي المجتمع صغار وكبار من لذته ورخصه وتشكليته المتنوعة رغم علمهم ان القلي تتم بالزيوت المهدرجة
ابو صالح[ عدد التعليقات: 1197 ] نشر منذ 3 ساعات
اتمني من شركة البيك فتح عدة فروع في ابها والخميس ولا مالكم خاطر عندنا من سنيين طويلة ونحن نطالب بهذه الفروع
ل اال[ عدد التعليقات: 357 ] نشر منذ 3 ساعات
دجاج مهرمن +مشروبات غازيه = ثقل بالمعده والهضم + هرمونات +كيماويات + سعرات حراريه عاليه +سمنه +مشاكل صحيه مستمره .