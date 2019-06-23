وظائف شاغرة بشركة البيك للمأكولات السريعة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة المأكولات السريعة ” البيك” عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين فقط ، وذلك للعمل بمقرها بالرياض .

وأوضحت الشركة أن الشروط المطلوبة كالتالي :

– شهادة المتوسطة أو الثانوية العامة .

– ان يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 إلى 35 سنة

– التفرغ التام للعمل.

وقالت الشركة أن التقديم متاح بدءً من اليوم الأحد 2019/06/23م في مبنى الغرفة على العنوان التالي :هنا