4 لاعبين من المنتخب المصري يتحرشون بعارضة أزياء 

طلال الغامدي(صدى):

وجهت فتاة تعمل عارضة أزياء اتهاما لأربعة من لاعبي منتخب مصر بالتحرش بها، من خلال تعليقات على حسابها بتطبيق ” إنستجرام “ ، وعرضت ما قالت إنه أدلة على ذلك عبر خاصية ”الاستوري“.

واتهمت ” مريهان “ الرباعي عمرو وردة وأيمن أشرف ومحمود حمدي ” الونش“ وأحمد حسن ” كوكا “ الموجودين في تشكيلة مصر الحالية في كأس الأمم الأفريقية، بملاحقتها على الإنترنت والتسابق من أجل الحديث معها.

وأوضحت الفتاة أنها فوجئت من توالي الرسائل الخاصة على حسابها وجميعها من رباعي مصر، ومن حساباتهم الرسمية الموثقة، وتأكدت من أن الأمر ليس صدفة، وأن هناك ما يشبه ” الرها ن“ على مواعدتها.

وقالت مريهان: “ عملت ستوري إمبارح واليوم كان جميل لحد ما ظهر عندي الناس دي اللي هما عمرو وردة وأحمد كوكا وأيمن أشرف وحمدي الونش، وردة دخل كتبلي على الخاص بوكسينغ هاها، وبعده الونش عملي علامة قلب ولحد كده عادي مفيش مشكلة.. واحد من الأساتذة بعت يقولي أنا هعرف أجيب رقمك وانتى متعرفيش أنا مين وأنا محدش يطنشني دي بقى مش مظبوط، وللأسف عندنا في مصر لما بيحبوا حد في مصر لما بيحبوا حد بيطلعوه السماء كأنه بطل، والواقع غير كده خالص، إحنا في مصر لو أنت بنت يبقى الغلط عليكي تلقائي بس إحنا هنا مش في مصر ”.