وكيل أعمال ” عموري ” : موكلي يرغب بالاستمرار في الهلال
صرح نادر المرزوقي، وكيل أعمال الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري ” ، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بأنهم لم يتلقوا أي مفاوضات فيما يخص تجديد التعاقد مع موكله.
وعن بقائه بالهلال، أوضح ” المرزوقي ” في تصريحات له، أن لدى اللاعب رغبة كبيرة في الاستمرار مع الهلال موسماً آخر.
ويأتي ذلك بعدما حرمته إصابة الرباط الصليبي في بداية الموسم، من إكمال الموسم مع فريقه.
وأضاف” المرزوقي ” : ” عموري سينضم إلى قائمة الهلال مع انطلاقة مرحلة الإعداد في الـ 28 من يونيو الجاري، في ظل سريان عقده حتى منتصف أغسطس المقبل ” .
كما أكد أنهم لم يتلقوا أي عرض من نادي العين الإماراتي؛ لطلب عودة اللاعب.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76148 ] نشر منذ 8 ساعات
عموري خلاص انتهت صلاحيته ,,
,, بس يمكن عندكم فلوس زايده ودكم تنفعونه ..
لاعب محترف[ عدد التعليقات: 1019 ] نشر منذ 6 ساعات
صرح نادر المرزوقي، وكيل أعمال الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري ” ، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بأنهم لم يتلقوا أي مفاوضات فيما يخص تجديد التعاقد مع موكله.ويأتي ذلك بعدما حرمته إصابة الرباط الصليبي في بداية الموسم، من إكمال الموسم مع فريقه مااعتقد ان الزعيم بيجدد مع عموري بسبب إصابة الرباط الصليبي لان اي لاعب يصاب بالرباط الصليبي عدة مرات ينخفض مستواه كثيرا مثل لاعب الاتحاد الصقر اصيب عدة مرات واختفي الان عن الملاعب نهائيا المهم قبض ال 60 مليون ولا خصم المبلغ بسبب اصابته بالرباط الصليبي ولم يكمل موسمه مع الهلال الموسم الماضي