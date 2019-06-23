وكيل أعمال ” عموري ” : موكلي يرغب بالاستمرار في الهلال

نواف السالم(صدى):

صرح نادر المرزوقي، وكيل أعمال الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري ” ، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بأنهم لم يتلقوا أي مفاوضات فيما يخص تجديد التعاقد مع موكله.

وعن بقائه بالهلال، أوضح ” المرزوقي ” في تصريحات له، أن لدى اللاعب رغبة كبيرة في الاستمرار مع الهلال موسماً آخر.

ويأتي ذلك بعدما حرمته إصابة الرباط الصليبي في بداية الموسم، من إكمال الموسم مع فريقه.

وأضاف” المرزوقي ” : ” عموري سينضم إلى قائمة الهلال مع انطلاقة مرحلة الإعداد في الـ 28 من يونيو الجاري، في ظل سريان عقده حتى منتصف أغسطس المقبل ” .

كما أكد أنهم لم يتلقوا أي عرض من نادي العين الإماراتي؛ لطلب عودة اللاعب.