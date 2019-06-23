” الجوازات ” تكشف عن إجراءات طلب نقل كفالة الزوجة

علي القحطاني(صدى):

ردت مديرية الجوازات على سؤال أحد متابعيها بشأن نقل كفالة زوجته المنتهية من رب الأسرة إلى زوجة، قائلا: ” ابغا انقل كفالة زوجتي من رب الأسرة إلى زوجة علما بأن الإقامة منتهية للزوجة علما بأن رب الأسرة أيضا الإقامة منتهية وإقامة الزوج سارية.. فما الخطوات للنقل؟.. وما هي الرسوم التي يجب دفعها؟! “.

وأشارت الجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إجراءات طلب نقل كفالة الزوجة​ ومنها تعبئة النموذج، إحضار خطاب طلب نقل الكفالة ” يعد من قبل الزوج ” ، إحضار عدد ( 2 صورة ) ملونة حديثة مقاس (4×6)، إحضار صورة إقامة الزوج .. أو صورة الهوية الوطنية المدنية للزوج السعودي، إحضار عقد النكاح وصورة واضحة منه . وإذا كان عقد النكاح صادر من خارج المملكة فيصدق من السفارة ووزارة الخارجية السعودية، إضافة أسم الزوج على جواز الزوجة من سفارة بلاد الزوجة، تنازل مصدق من الكفيل السابق . وإذا كان المتنازل والد الزوجة فيكتفي بعقد النكاح، تسديد مبلغ ( 2000 ) ريال رسوم نقل الكفالة .. عبر نظام سداد، إحضار أصل الجواز والإقامة للزوجة.​