لأول مرة لدولة عربية.. المملكة تحصل على ” فاتف ” ووزير المالية يبرز الأسباب

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن حصول المملكة على عضوية مجموعة العمل المالي ” فاتف ” اعتراف بصحة الخطوات وفاعلية الإنجازات التي اتخذتها المملكة في عملية الإصلاح الإقتصادي وتنفيذ تشريعات مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب .

وقال “الجدعان ” ان المملكة ملتزمة بأداء دور رئيسي في تعزيز الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تتعاون فيه مع شركاء على الصعيدين الإقليمي والدولي .

وكان الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي “فاتف ” المنعقد بالولايات المتحدة ، قد منح المملكة العضوية مقعد عضو لديها، كأول دولة عربية تحصل عليها .

الجدير بالذكر أن أن المملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينا فاتف ” منذ نوفمبر 2004م ، وتلقت سابقاً دعوة للعمل كعضو مراقب تثميناً لدورها الملحوظ في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب .