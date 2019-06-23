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  3. لأول مرة لدولة عربية.. المملكة تحصل على ” فاتف ” ووزير المالية يبرز الأسباب

لأول مرة لدولة عربية.. المملكة تحصل على ” فاتف ” ووزير المالية يبرز الأسباب

لأول مرة لدولة عربية.. المملكة تحصل على ” فاتف ” ووزير المالية يبرز الأسباب
عادل الحربي(صدى):

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن حصول المملكة على عضوية مجموعة العمل المالي ” فاتف ” اعتراف بصحة الخطوات وفاعلية الإنجازات التي اتخذتها المملكة في عملية الإصلاح الإقتصادي وتنفيذ تشريعات مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب .

وقال “الجدعان ” ان المملكة ملتزمة بأداء دور رئيسي في تعزيز الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تتعاون فيه مع شركاء على الصعيدين الإقليمي والدولي .

وكان الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي “فاتف ” المنعقد بالولايات المتحدة ، قد منح المملكة العضوية مقعد عضو لديها، كأول دولة عربية تحصل عليها .

الجدير بالذكر أن أن المملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينا فاتف ” منذ نوفمبر 2004م ، وتلقت سابقاً دعوة للعمل كعضو مراقب تثميناً لدورها الملحوظ في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 76148 ] نشر منذ 8 ساعات

الله يعين على هاالتفتفه ..

[ عدد التعليقات: 7002 ] نشر منذ 7 ساعات

ههههههه التفتفه تجي اذا فيه مشكله بالكلبليتر او الصفايه

[ عدد التعليقات: 7002 ] نشر منذ 7 ساعات

ولاتنسى الديلكو

[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 5 ساعات

مبروك عليكم التف تفه يا معالي الوزير

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