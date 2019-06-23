بالصور.. محللون سياسيون عن ولي العهد: رجل استثنائي وساهم بنقلة عالمية للمملكة

سعيد العجل(صدى):

بمناسبة مرور عامين على تولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولاية العهد في المملكة العربية السعودية، نظم ملتقى صحافيو الوطن ندوة بعنوان “عامان على ولاية محمد بن سلمان” بإشراف الأستاذ حمود الرويس المحلل السياسي وعضو صحافيو الوطن، وذلك بأحد فنادق العاصمة الرياض.

وأقيمت الندوة على شرف صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الرحمن آل سعود وبحضور رئيسة مجلس إدارة جمعية لأجلهم لذوي الإعاقة صاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبد الرحمن بن ناصر آل سعود، ومجلس إدارة ملتقى صحافيو الوطن والأعضاء ونخبة من السياسيين والإعلاميين والناشطين من داخل وخارج مدينة الرياض،

كما حضر كمتحدث في الندوة سعادة عميد السلك الدبلوماسي في المملكة سفير جمهورية جيبوتي السفير ضياء الدين بامخرمة وعضوة مجلس الشورى أ. كوثر الأربش والدكتور عبد الله العساف أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرب الوطني والناقد الرياضي الأستاذ علي كميخ.

بدا الحفل الذي تولى تقديمه الاعلامي جيلاني الشمراني مدير المركزًالاعلامي في صحافيو الوطن بالسلام الوطني ثم القران الكريم بعد ذلك شاهد الحضور فيلم مختصر لبعض منجزات سمو ولي العهد من تنفيذ الدكتورة شيمة العتيبي عضو مجلس الادارة في الملتقى ثم كلمة لرئيس ملتقى صحافيو الوطن أ. سعيد بن هليّل العجل شكر فيها الحضور مؤكداً أن هذه الندوة تأتي ضمن برامج الملتقى الوطنية الإعلامية، وأن صحافيو الوطن جعلوا على عاتقهم مهمة بيان ودعم كل منجز للوطن، وأن الدفاع عن رموزه واجب وطني محتم، وقال: يقف صحافيو الوطن سداً إعلامياً منيعاً للرد على كل عدو للوطن قريباً كان أو بعيداً وذلك من خلال وسائل الإعلام المتنوعة، هذا واجبنا وبثبات كجبل طويق وفينا سمان الحزم والعزم وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وختم حديثه بالدعاء للجنود المرابطين على الثغور.

بعد ذلك تسلم إدارة الندوة الإعلامي ماجد بن جعفر الغامدي، وبدأ مع سعادة السفير ضياء الدين بامخرمة الذي تحدث عن منجزات سمو ولي العهد على الصعيد الدولي وتطرق لدبلوماسية سموه وما تحقق من تحالفات سياسية وعسكرية؛ وكذلك كيف جذب بحنكته أنظار العالم نحو المملكة، كما تحدث الدكتور عبد الله العساف عن سياسة ولي العهد الداخلية والخارجية وكيف استطاع في وقت وجيز محاربة الفساد بكل حزم، وما النقلة النوعية التي حدثت خلال عامين إلا خير دليل على أن الأمير محمد بن سلمان رجل المرحلة بكل المقاييس، وتطرقت الأستاذة كوثر الأربش إلى شخصية الأمير محمد الإنسان ومحاربته للتطرف بشتى أنواعه وقضاءه على النعرة الطائفية بين مكونات الشعب السعودي.

وقالت “الأربش”: “عاشت المملكة فترة من الزمن كشخص يمشي على قدم واحدة” مشيرة إلى أن المرأة نصف المجتمع وكيف أن الأمير محمد بن سلمان وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين مكّن المرأة السعودية من العمل والقيادة وحقوقها الشرعية الطبيعية لتبني وطنها بجانب عضيدها الرجل.

كما تحدث المدرب الوطني أ. علي كميخ عن النقلة النوعية في الرياضة السعودية وتدخل الأمير محمد بن سلمان لحل جميع القضايا المالية التي كانت تعاني منها الأندية ودعمه للرياضة بشتى أنواعها، ثم فتحت المداخلات للحضور الذين أثروا الندوة بأسئلتهم ومداخلاتهم.

حضر الندوة من السفارة المصرية الأستاذ كمال عبد العزيز كممثلٍ للجاليات المصرية المقيمة في المملكة ونقل تحيات القيادة المصرية وتهنئتها للقيادة السعودية بمرور عامين على تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد مشيراً إلى قوة ومتانة العلاقات المصرية السعودية.

يشار ان قناة الصحرا الفضائية قامت بتغطية لكامل فعاليات الندوة .

وفي الختام كرّم سمو الأمير فيصل بن عبد الرحمن آل سعود ورئيس ملتقى صحافيو الوطن أ. سعيد العجل المتحدثين ومدير الندوة كما قدم لسموه إهداء من صحافيو الوطن عبارة عن صورة للحرم المكي بعدسة مصور صحافيو الوطن أ. عبد الله البرغش، قدمها رئيس صحافيو الوطن سعيد العجل، كما تكفل عضو مجلس الإدارة الأستاذ ثامر الرجيب ( الشريك الاستراتيجي)، بهدايا متنوعة لضيوف الندوة ومن ثمروقدمت بعض الهدايا للحضور ، ثم تناول الجميع طعام العشاء المعد بهذه المناسبة.

وقد ساهم بالتنظيم والترتيب والتنسيق لهذه الندوة كل من الاستاذ مرزوق العويمري الأمين العام للملتقى والأستاذ احمد المبارك عضو مجلس الادارة والأستاذة ريم الهزاع عضو الملتقى بالإضافة الى فريق ورود نوارة التطوعي بقيادة الأستاذة نورة المحمد.

وبذل فريق التصوير بالملتقى جهود مميزة اثناء الندوة بقيادة المصور محمد السعران وبدر الحارثي وعبدالله البرغش وجوري الحارثي

كما اشرف على المتابعة الخارجية للندوة كل من الدكتور حزام الزهراني عضو مجلس الإدارة والأستاذ علي القرني

فيما شكل أعضاء الملتقى شمايل المطيري ومسعود العرجاني وفلاج الشعيفاني وعبدالمجيد العوفي وفايزة الرحيلي ومحمد الجابري وخالد التويس وأماني السبيعي وحبيبة المغربي وفهد الحمود بالإضافة لعضو مجلس الإدارة خالد بخش فرق دعم لوجستي وتقني لنقل الندوة عبر موقع الملتقى الرسمي في منصة تويتر.