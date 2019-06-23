أثيوبيا.. مقتل رئيس حكومة أمهرة وجنرال بالجيش وراء محاولة الإنقلاب

أديس أبابا(صدى):

كشف مصادر إعلامية أثيوبية رسمية اليوم الأحد مقتل رئيس حكومة أمهرة ومسؤول آخر في أعقاب محاولة الانقلاب التي وقعت امس .

وأعلن التليفزيون الأثيوبي اليوم الجهة المنفذه للإنقلاب مشيراً إلى أن جنرال في الجيش وراء المحاولة .

وكان رئيس وزراء أثيوبيا أبى أحم قد أعلن إصابة رئيس ركان الجيش الأثيوبي الجنرال سيارى ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار .

جاء ذلك في خطاب لرئيس الوزراء فى خطاب ألقاه عبر التلفزيون الوطنى وظهر فيه مرتدياً البدلة العسكرية لأول مرة ،ولم يعط أبى أى تفاصيل إضافية حول الوضع الصحى لرئيس الأركان.

وكانت أثيوبيا قد أعلنت مساء امس السبت فشل محاولة انقلاب ضد زعيم امهرة دون ان تحدد الجهة التي تقف ورائها، بعد معلومات أفادت بحصول إطلاق نار فى العاصمة أديس أبابا ووقوع أعمال عنف فى مدينة بحر دار فى ولاية أمهرة .