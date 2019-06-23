تفاصيل مقطع سرقة مركبة من محطة وقود بجدة واستخدامها في جريمة أخرى
كشف مالك المركبة التي تعرضت للسرقة الخميس الماضي بمحطة وقود في جدة والتي تم استخدامها في عملية سرقة أخرى عن تفاصيل الجريمة .
وكان مقطع فيديو قد كشف عن الواقعة ، تم إلتقاطه عبر كاميرات المراقبة بالمحطة وتداوله نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع .
وأكد مالك السيارة المواطن ” محمد العويدي ” انه اشترى سيارته قبل اسبوعين فقط وكان يقف في محطة وقود بـ ” كيلو 8 ” وبينما ترك المركبة في وضع التشغيل كانت هناك مركبة أخرى بها 4 أشخاص ، فوجئ بخروج أحدهم منها وقيادته لمركبته ليفر هارباً بها .
وقال أنه على الفور قام بتقديم بلاغ لشرطة الجنوبية إلا أنه فوجئ بإتصال آخر من مركز شرطة المنتزهات يطلب منه الحضور ، إذ تم اكتشاف جريمة أخرى للجناه حيث قاموا بالإعتداء على عامل آسيوي بقويزة وسلبه جواله .
وأكد ” العويدي ” أنه يثق برجال الأمن وقدرتهم على الإطاحة به خاصة ً بعد أن وثقت كاميرات المراقبة عملية السرقة .
ابو احمد[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 7 ساعات
يا جماعة الخيربالله عليكم اتبعو التعليمات :
لا تترك المركبة فى وضع التشغيل وتدخل البقالة او ما شابه.*** 2/ تجنب الاودية و مجرى السيل عند الامطار *** 3/ لا تترك الغاز فاتح وتسافر ***** 4/ انتظر حتى تخضر الاشارة ….. خد التنبيهات بكل احترام ودربكم اخضر.
مشعل خالد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 6 ساعات
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مشعل خالد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 6 ساعات
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زائر[ عدد التعليقات: 650 ] نشر منذ 6 ساعات
ابو أحمد أنت شغال بالمرور
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76148 ] نشر منذ 6 ساعات
لا ارى غير حكم الله حكماً ,,
qlq[ عدد التعليقات: 5179 ] نشر منذ 4 ساعات
…
اغلب سرقات السيارات
يكون سائق المركبة
السبب الرئيسي في اتمام عملية السرقة
الله يحفظنا
فيصل[ عدد التعليقات: 682 ] نشر منذ 1 ساعة
نعم احسنت اخي qiq
ويفترض تسجن
يا فغره المصيبه بعض ال بلس فغره يخلي
حرمته او بنته او او في السياره
ثم سرعان مايلطم في الشارع مثل
الإيرانيين في الحسينيه ايام الحج
فيصل[ عدد التعليقات: 682 ] نشر منذ 46 دقيقة
والله يابو احمد
اذا فيه احد مايطبق الي قلته
نرجع ركوب الحمير ازين
لاتقطع الاشاره وهي خظراء
ههههههههه
فيصل[ عدد التعليقات: 682 ] نشر منذ 35 دقيقة
*خضراء
ابو احمد
مرور ودفاع مدني
اثنين في واحد