تفاصيل مقطع سرقة مركبة من محطة وقود بجدة واستخدامها في جريمة أخرى

نايف السالم(صدى):

كشف مالك المركبة التي تعرضت للسرقة الخميس الماضي بمحطة وقود في جدة والتي تم استخدامها في عملية سرقة أخرى عن تفاصيل الجريمة .

وكان مقطع فيديو قد كشف عن الواقعة ، تم إلتقاطه عبر كاميرات المراقبة بالمحطة وتداوله نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع .

وأكد مالك السيارة المواطن ” محمد العويدي ” انه اشترى سيارته قبل اسبوعين فقط وكان يقف في محطة وقود بـ ” كيلو 8 ” وبينما ترك المركبة في وضع التشغيل كانت هناك مركبة أخرى بها 4 أشخاص ، فوجئ بخروج أحدهم منها وقيادته لمركبته ليفر هارباً بها .

وقال أنه على الفور قام بتقديم بلاغ لشرطة الجنوبية إلا أنه فوجئ بإتصال آخر من مركز شرطة المنتزهات يطلب منه الحضور ، إذ تم اكتشاف جريمة أخرى للجناه حيث قاموا بالإعتداء على عامل آسيوي بقويزة وسلبه جواله .

وأكد ” العويدي ” أنه يثق برجال الأمن وقدرتهم على الإطاحة به خاصة ً بعد أن وثقت كاميرات المراقبة عملية السرقة .