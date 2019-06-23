شرطة ينبع توضح تفاصيل جديدة بشأن طفل الجابرية التائه 

نايف السالم(صدى):

قامت شرطة ينبع -ممثلة في مركز شرطة ينبع الصناعية- فجر اليوم الأحد، بتسليم الطفل التائه الذي عثرت عليه دوريات الأمن في حي الجابرية بمدينة ينبع الصناعية إلى والده.

وناشدت شرطة ينبع ذويه للتواصل معها بعد العثور على طفل تائه يتراوح عمره ما بين ثلاثة إلى أربعة أعوام، في حي الجابرية بمدينة ينبع الصناعية دون الوصول إلى ذويه.

وكانت دوريات الأمن سلمت الطفل لمركز شرطة ينبع الصناعية؛ حيث وُجد تائهًا في الحي، وسط محاولات من أفراد دوريات الأمن للوصول إلى ذويه دون جدوى؛ مما استدعى تسليمه لمركز الشرطة تمهيدًا للوصول إلى أسرته.