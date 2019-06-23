مباريات أمم أفريقيا تحظى بمتابعة سعودية

طلال الغامدي(صدى):

تشهد مصر اليوم استكمال مباريات اليوم الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تعقد خلال الفترة من 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وستكون هناك ثلاث مباريات، تبدأ بمباراة ” المغرب وناميبيا ” والتي تضم إلى جوارهما ساحل العاج وجنوب إفريقيا وهي المجموعة الأكثر قوة في المسابقة الإفريقية.

وستحظى المباراة بمتابعة سعودية خاصة؛ وذلك لوجود النجوم ” نور الدين أمرابط؛ محترف النصر، وكريم الأحمدي في الاتحاد ” .

أما المباراة الثانية فهي بين ” السنغال وتنزانيا ” ، وتجتذب هذه المباراة متابعة سعودية؛ لارتباط اسم المهاجم السنغالي مباي دياني بالنصر، فيما يفتقد منتخب أسود السنغال جهود لاعبه ساديو ماني.

وتأتي المباراة الثالثة بين “الجزائر وكينيا ” ، حيث تعد هذه المباراة الأولى للمنتخب الجزائري الشقيق في المسابقة، ويتواجد فيه لاعبين محترفين في دوري المحترفين وهم ” جمال بلعمري؛ ورايس مبولحي ” .