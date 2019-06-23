” الجوازات ” تجيب على استفسار بشأن تجديد جواز المواطنة والطفل
أوضحت المديرية العامة للجوازات أن تجديد الجواز لأي مواطنة يتم من خلال ولي الأمر ” الوالد ” ، لافتة إلى أنه لا يمكن تجديد جواز الطفل لعدم وجود هوية وطنية.
وأبانت الجوازات في ردها على سؤال مواطنة عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” ، قائلة: ” الأخت الكريمة، يمكن تجديد الجواز لكِ من خلال حساب ولي الأمر ” والدك ” ولا يمكن تجديد جواز الطفل من خلال أبشر لعدم توفر هوية وطنية.
نجوى[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
وأدا ولي الأمر مو داري عن بنته له اكتر من ١٠ سنوات ولما اطالبه اهددها هدا حرام فيه الولايه لاكن ان شاء الله طويل العمر يسحب الولايه من الاباء الزي كدا