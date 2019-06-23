” الجوازات ” تجيب على استفسار بشأن تجديد جواز المواطنة والطفل 

عادل الحربي(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن تجديد الجواز لأي مواطنة يتم من خلال ولي الأمر ” الوالد ” ، لافتة إلى أنه لا يمكن تجديد جواز الطفل لعدم وجود هوية وطنية.

وأبانت الجوازات في ردها على سؤال مواطنة عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” ، قائلة: ” الأخت الكريمة، يمكن تجديد الجواز لكِ من خلال حساب ولي الأمر ” والدك ” ولا يمكن تجديد جواز الطفل من خلال أبشر لعدم توفر هوية وطنية.