كيم يبدي ارتياحه لرسالة ترامب الغامضة

بيونج يانج(صدى):

أبدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ارتياحه من رسالة شخصية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ حيث وصف مضمونها بالـ ” ممتاز “.

وأكد الزعيم الكوري الشمالي أنه سيدرس بعناية محتواها المهم؛ فيما لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول محتوى الرسالة.

وعلى جانب آخر، استقبل كيم الرئيس الصيني شي جينبينغ يومي الخميس والجمعة في زيارة ارتدت طابعاً رمزياً كبيراً، في وقت وصلت فيه محادثات كل منهما مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طريق مسدود.