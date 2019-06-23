إرماندو تيكسيرا يقترب من قيادة الشباب

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الأحد، عن اقتراب إدارة نادي الشباب، من التعاقد مع المدرب البرتغالي الذي يحمل الجنسية الفرنسية إرماندو تيكسيرا؛ لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وكشف خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، عن مفاجأة سارة لجماهير فريقه، عقب توليه منصب رئيس الفريق بالتزكية؛ حيث قال: ” تم الاتفاق مع بعض اللاعبين من أجل التعاقد معهم، خلال العشرة أيام القادمة ” .

وتابع: ” وأيضًا ملف المدرب سوف يحسم في الفترة القادمة، وسأعمل مع بقية أعضاء مجلس الإدارة على تقديم كل ما بوسعنا من أجل تطوير النادي ” .