إصابة رئيس أركان الجيش الإثيوبي بالرصاص

أديس أبابا(صدى):

كشف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الأحد، عن إصابة رئيس أركان الجيش الجنرال سيري ميكونين، بعدما تعرض لإطلاق الرصاص، وتم اعتقال الأفراد الذين نفذوا الهجوم.

وأوضح أبي أحمد الذي كان يرتدي زيا عسكريا، إنه حدثت وفيات وإصابات في محاولة انقلاب في بحر دار في اليوم نفسه.

وأضاف: ” وبينما كان سيري يقوم بعملية التنسيق للرد على محاولة الانقلاب، شاعرا بقوة المهمة، تعرض رئيس الأركان المحبوب والمحترم للهجوم من قبل أناس مقربين من حاشيته، وآخرين قاموا باستئجارهم “.