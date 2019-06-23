مغسل موتى بجازان يدخل السجن بسبب 400 ألف ريال من الديون

تركي السالم(صدى):

دخل مغسل الأموات المتطوع في مركز الشقيق شمال جازان، السجن بعد عجزه عن سداد مبلغ ٤٠٠ ألف ريال الذي تراكم عليه؛ بعدما صدر حكم محكمة التنفيذ بالرياض بحبس المواطن منذ وقت سابق.

ويعجز مغسل الموتى عن سداد المبلغ المتراكم الذي يصل إلى ٣٩٩ ألفًا، فيما عمل مقربون منه على مساعدته ونشر حساب السداد المخصص مناشدين أهل الخير التفاعل معه.