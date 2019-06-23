مغسل موتى بجازان يدخل السجن بسبب 400 ألف ريال من الديون
دخل مغسل الأموات المتطوع في مركز الشقيق شمال جازان، السجن بعد عجزه عن سداد مبلغ ٤٠٠ ألف ريال الذي تراكم عليه؛ بعدما صدر حكم محكمة التنفيذ بالرياض بحبس المواطن منذ وقت سابق.
ويعجز مغسل الموتى عن سداد المبلغ المتراكم الذي يصل إلى ٣٩٩ ألفًا، فيما عمل مقربون منه على مساعدته ونشر حساب السداد المخصص مناشدين أهل الخير التفاعل معه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76148 ] نشر منذ 9 ساعات
اللهم فرج كربنا وكربه واقضي عنا وعنه دين الدنيا والآخره .. آمين ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7002 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يسخر له اهل الخير ويفرج همه
fares[ عدد التعليقات: 533 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يفرج همه وهم كل مسلم
العدناني[ عدد التعليقات: 2710 ] نشر منذ 8 ساعات
اربعمائة الف ؟؟؟
ليه ايش حصل له حتى صرفها ؟؟؟
الله لا يقدر الا كل خير
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 6025 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم فرّج هم المهمومين،
ونفس كرب المكروبين،
واقض الدين عن المدينين،
واشف مرضانا ومرضى المسلمين.
آمين “
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 6025 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم فرّج هم المهمومين،
ونفس كرب المكروبين،
واقض الدين عن المدينين،
واشف مرضانا ومرضى المسلمين.
آمين “
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 6025 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم فرّج هم المهمومين،
ونفس كرب المكروبين،
واقض الدين عن المدينين،
واشف مرضانا ومرضى المسلمين.
آمين “