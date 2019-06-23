لخلافات مالية.. رجل يقتل والده بقطعة حديدية

القاهرة(صدى):

شهدت إحدى محافظات مصر واقعة مروعة؛ حيث أقدم رجل يبلغ من العمر ٤٢ عامًا على قتل والده البالغ من العمر ٨٢ عامًا، لخلافات مالية كبيرة وصلت بهما لدعاوى قضائية في المحاكم واختصم كلا منهما الآخر.

واعترف الابن بالتخطيط لقتل والده، وظل مستيقظا طوال الليل وتسلل للمنزل الذي يقيم به والده في الساعة الثالثة ونصف صباحا وتسلل حتى دخل المنزل وقام بكسر الباب ومع دخوله للشقة فوجئ بوالده يتوضأ ليصلي الفجر.

وبعدها قام بضربه بقطعة حديدية كانت بيده ثم قام ببعثرة محتويات الشقة ليضلل رجال المباحث ويوهمهم بأنها واقعة سرقة، ثم تسلل مسرعًا لخارج المنزل بعد أن سحب والده لخارج الحمام وتركه بصالة الشقة.