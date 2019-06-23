لخلافات مالية.. رجل يقتل والده بقطعة حديدية
شهدت إحدى محافظات مصر واقعة مروعة؛ حيث أقدم رجل يبلغ من العمر ٤٢ عامًا على قتل والده البالغ من العمر ٨٢ عامًا، لخلافات مالية كبيرة وصلت بهما لدعاوى قضائية في المحاكم واختصم كلا منهما الآخر.
واعترف الابن بالتخطيط لقتل والده، وظل مستيقظا طوال الليل وتسلل للمنزل الذي يقيم به والده في الساعة الثالثة ونصف صباحا وتسلل حتى دخل المنزل وقام بكسر الباب ومع دخوله للشقة فوجئ بوالده يتوضأ ليصلي الفجر.
وبعدها قام بضربه بقطعة حديدية كانت بيده ثم قام ببعثرة محتويات الشقة ليضلل رجال المباحث ويوهمهم بأنها واقعة سرقة، ثم تسلل مسرعًا لخارج المنزل بعد أن سحب والده لخارج الحمام وتركه بصالة الشقة.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2424 ] نشر منذ 9 ساعات
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 26416 ] نشر منذ 9 ساعات
لعنة الله عليه الحقير
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76148 ] نشر منذ 9 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7002 ] نشر منذ 9 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8802 ] نشر منذ 8 ساعات
قام ليتوضأ لصلاة الفجر-رحمه الله-وحسبنا الله في ابنه-
fares[ عدد التعليقات: 533 ] نشر منذ 6 ساعات
حمار وستين حمار
الناس ما عندهم اب وام ويدورن على تعويض الاب والام
لكن الحمدالله على كل حال وهذا اكبر غبي وجاحد لنعمة الله عليه
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 6025 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،،
اللهُمَ لا تجعل الدنيا أكبر همنا ،
و لا مبلغ علمنا و لا إلي النار مصيرنا،
و اجعل الجنة هي دارنا و قرارنا يا رب العالمين.