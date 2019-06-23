رياح نشطة وأتربة مثارة على 4 مناطق

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض، والقصيم، والمنطقة الشرقية، والحدود الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء، الخرج، الدرعية، الدوادمي، العاصمة الرياض، القويعية، وادي الدواسر.

وأضافت: العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر، الأحساء، الجبيل، الخفجي، النعيرية، بقيق، حفر الباطن؛ بينما تبدأ الحالة في تمام الساعة التاسعة صباحا في الرياض والقصيم، وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساءً.

وأشارت الهيئة، إلى أن الحالة تبدأ في المنطقة الشرقية من الساعة الثامنة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساءً، كما تبدأ في الحدود الشمالية في تمام الساعة العاشرة صباحا، وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساءً.