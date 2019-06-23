بالفيديو.. نانسي عجرم تكشف عن لحظات نادرة مع والدها
كشفت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، عن لحظات نادرة مع والدها، وذلك احتفالًا منها بيوم ” عيد الأب “.
وقالت نانسي عجرم، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: ” كل سنة وكل أب بخير وصحة وسند لولاده وعيلته “، كما نشرت مقطع فيديو تضمّن لقطات نادرة لها من مرحلة طفولتها مع والدها.
وفي السياق نفسه، احتوى الفيديو، أيضًا على لحظات استثنائية بين الطبيب فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، وإبنتيه ميلا وايلا.
Pocatello[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 6 ساعات
اللهم صل على سيدنا محمد
الفنانة الي جاءة جدة في منطقة مكة المكرمة
وعلى الكورنيش قدرت طفلة مميزة للوقوف معها على المسرح فنانة لاتقدر باي ثمن سفيرة النوايا الحسنة وحركتها دي كأنها اسعدت كل الأهالى واكثر صراحة لا تكفي الكلمات ولا يكفي المدح ولا يكفي الثناء ولا تكفي الاشعار والقصائد من الادب العربي لوصف شعوري ولكن فعلا إنسانة راءعة واكثر وبارك الله فيكي ياغالية
اللهم صل على سيدنا محمد
fares[ عدد التعليقات: 533 ] نشر منذ 6 ساعات
طيب واذا كان الاب متوفى
نقول الله يرحمة ويغفر له ويسكنه فسيح جناته