بالفيديو.. نانسي عجرم تكشف عن لحظات نادرة مع والدها

بيروت(صدى):

كشفت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، عن لحظات نادرة مع والدها، وذلك احتفالًا منها بيوم ” عيد الأب “.

وقالت نانسي عجرم، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: ” كل سنة وكل أب بخير وصحة وسند لولاده وعيلته “، كما نشرت مقطع فيديو تضمّن لقطات نادرة لها من مرحلة طفولتها مع والدها.

وفي السياق نفسه، احتوى الفيديو، أيضًا على لحظات استثنائية بين الطبيب فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، وإبنتيه ميلا وايلا.