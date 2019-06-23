ليبيا تقاضي تركيا بعد تدخلها في شأنها الداخلي

طرابلس(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة التابعة للبرلمان الليبي، اليوم الأحد، أنها تحتفظ بحق مقاضاة الدولة التركية أمام المحاكم المحلية والدولية.

وذلك عقب اعتراف الرئيس التركي أردوغان بدعم المليشيات في العاصمة الليبية بالسلاح والعتاد الحربي؛ مستنكرة التدخل التركي في الشأن الليبي وخرق قرارات مجلس الأمن الدولي التي تلزم جميع الدول الأعضاء باتخاذ الضمانات الفاعلة لضمان عدم تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

وأكدت على حق الدولة الليبية من خلال القوات المسلحة الليبية في حماية سيادة الدولة من خلال محاربة كافة الجماعات الإرهابية المسيطرة في العاصمة طرابلس من أجل إعادة الأمن والأمان للعاصمة ومن أجل البدء في تأسيس مشروع الدولة الديمقراطية.