بالفيديو.. غينيا تقع في مصيدة التعادل أمام مدغشقر

ماجد محمد(صدى):

سقط منتخب غينيا، أمس السبت، في مصيدة التعادل بهدفين لهدفين أمام مدغشقر، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم المنتخب الغيني بهدف سجله سوري كابا في الدقيقة 35 وتعادل أنيست أندريانانتيناينا لمنتخب مدغشقر في الدقيقة 49 ثم أضاف كارلوس أندريا ماستينور الهدف الثاني لمنتخب مدغشقر في الدقيقة 55 إلا أن فرنسوا كامانو سجل هدف التعادل لغينيا في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

وفي السياق نفسه، نال منتخب مدغشقر أول نقطة له في تاريخه في البطولة الأفريقية، فيما حصد المنتخب الغيني نقطة أيضا هو الآخر، ويتصدر هذه المجموعة المنتخب النيجيري برصيد ثلاث نقاط.