” التقاعد ” تكشف الفئات المستفيدة من صاحب المعاش

عادل الحربي(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، أمس السبت، عن المستفيدين من صاحب المعاش، سواء كان موظفا مدنيا أو عسكريا، لافتة إلى أنه إذا كان المتوفى موظفا مدنيا فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر.

وأضافت المؤسسة أنه بقدر ثلاثة أرباع المعاش إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحدا فقط، ويوزع المعاش على المستحقين بالتساوي؛ بينما المستفيدين من صاحب المعاش المدني هم الزوج والزوجة والأب والأم والابن والبنت والأخ والأخت والجد والجدة، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش.

وأوضحت أنه إذا كان المتوفى عسكريا، فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له، يوزع بينهم بالتساوي، كما أن المستفيدين من صاحب المعاش العسكري هم الزوجة والأم والأب والابن والبنت والأخ والأخت والجد والجدة، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش.