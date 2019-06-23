اختطاف ضابط بالمنطقة العسكرية الثانية بحضر موت في مأرب

فهمي محمد(صدى):

تعرض ضابط برتبة رائد يعمل بالمنطقة العسكرية الثانية في مدينة المكلا بمحافظة حضر موت شرق اليمن، إلى الاختطاف في محافظة مأرب.

وأكد هشام الجابري الناطق الرسمي لقيادة المنطقة العسكرية الثانية، اختطاف الرائد عبيد بازهير مندوب المنطقة العسكرية الثانية لدى وصوله محافظة مأرب في مهمة أُسندت إليه.

وأوضح ” الجابري ” من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، أنه تم اختطاف ” باهيز ” من قبل مجاميع قبلية منذ 3 أيام، مؤكدًا أن ذلك تصرف غير مسؤول.

وناشد كل من ” وزارة الدفاع، هيئة الأركان العامة، القيادة الأمنية، والسلطات المحلية في مأرب ” بالبحث عن الضابط المختطَف وعودته بأمان.