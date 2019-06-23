ميريام فارس: أصبحت ” ثقيلة ” على المصريين

بيروت(صدى):

وصفت الفنانة والمطربة اللبنانية ميريام فارس، اليوم السبت، نفسها بأنها فنانة ” ثقيلة على مصر “ .

وقالت الفنانة اللبنانية خلال مؤتمر صحفي لها على هامش مشاركتها في مهرجان “ موازين “ في المغرب، إنها كانت تُحيي حفلتين أو 3 حفلات أسبوعيًا في مصر، قبل الثورة خلال السنوات الماضية، إلا أنه خلال هذه الفترة لم تعد لها حفلات تقريبًا.

وردت على سؤال حول سبب ذلك، قالت : “ أحب أن أتكلم بصراحة، الحقيقة أنني كبرت وأجري عالٍ عليهم، وأصبح لي متطلبات كثيرة، وأصبحت ثقيلة على المصريين “ .