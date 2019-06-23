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  3. امرآة تغافل بائع وتسرق الذهب بلمح البصر

امرآة تغافل بائع وتسرق الذهب بلمح البصر




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2424 ] نشر منذ 8 ساعات

دناءة نفس وعدم الخوف من الله أعوذ بالله من الأشكال .

[ عدد التعليقات: 7002 ] نشر منذ 7 ساعات

الله فضحها الفيديو واضح

[ عدد التعليقات: 1730 ] نشر منذ 6 ساعات

غبية وحمقى ، واضح عليها انها ميسورة الحال وليست فقيرة.

[ عدد التعليقات: 2498 ] نشر منذ 6 ساعات

كيف ذهب بالطريقه ذي عرضه كانه ماركت مايبرر السرقه لكن الحذر واجب خاصه في الاشياء الثمينه

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