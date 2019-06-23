امرآة تغافل بائع وتسرق الذهب بلمح البصر

الأحد 23
يونيو
حراميه فاسده ,,
دناءة نفس وعدم الخوف من الله أعوذ بالله من الأشكال .
الله فضحها الفيديو واضح
غبية وحمقى ، واضح عليها انها ميسورة الحال وليست فقيرة.
كيف ذهب بالطريقه ذي عرضه كانه ماركت مايبرر السرقه لكن الحذر واجب خاصه في الاشياء الثمينه
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76148 ] نشر منذ 9 ساعات
حراميه فاسده ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2424 ] نشر منذ 8 ساعات
دناءة نفس وعدم الخوف من الله أعوذ بالله من الأشكال .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7002 ] نشر منذ 7 ساعات
الله فضحها الفيديو واضح
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1730 ] نشر منذ 6 ساعات
غبية وحمقى ، واضح عليها انها ميسورة الحال وليست فقيرة.
زائر[ عدد التعليقات: 2498 ] نشر منذ 6 ساعات
كيف ذهب بالطريقه ذي عرضه كانه ماركت مايبرر السرقه لكن الحذر واجب خاصه في الاشياء الثمينه