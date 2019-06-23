البرازيل يكتسح بيرو في كوبا أمريكا 2019

نواف السالم(صدى):

اكتسح المنتخب البرازيلي، نظيره بيرو، بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2019 التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو.

وافتتح كاسيميرو الأهداف لمنتخب البرازيل في شباك نظيره بيرو مبكرًا، فيما أضاف روبرتو فيرمينو الثاني للبرازيل في الدقيقة 19، وفي الدقيقة 32 سجل إيفرتون سوسا سواريس الثالث للسامبا.

وفي الشوط الثاني، أحرز يحرز داني ألفيس الرابع للبرازيل في الدقيقة 54، وفي الدقيقة 90 يسجل ويليان الخامس للبرازيل، لينتهي اللقاء بخماسية برازيلية.

وأكد السامبا، صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط، وتأهل لدور الثمانية في البطولة، وظل بيرو في المركز الثالث بـ 4 نقاط.