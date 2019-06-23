الإطاحة بمواطنيْن بحوزتهما 80 زجاجة خمر و380 حبة كبتاجون بالقويعية
أطاحت قوات أمن الطرق بمركز حلبان التابع لمحافظة القويعية، بمواطنيْن بحوزتهما 80 قارورة مسكر خارجي و 380 حبة كبتاجون وخمسين ألف ريال.
وتفصيلًا، اشتبهت دوريات طرق مركز حلبان، في قائد مركبة قادمة من الرياض متجهة إلى الطائف، حيث تم استيقافها وتفتيشها، ومن ثم عثر بداخلها على أكثر من 80 زجاجة لمسكر خارجي.
وسجلت الدوريات، محضر ضبط وتم إحالة الشخص والمركبة مع المضبوطات للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق معه.
وفي سياق متصل، اشتبهت دوريات أمن الطرق بمركبة أخرى وعثر بداخلها على أكثر من 380 حبة كبتاجون مخدر ومبلغ مالي 50 ألف ريال، إذ تم تحرير محضر بالواقعة وتسليم المواطن للجهات المعنية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 22363 ] نشر منذ 17 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله
الله يحفظ شبابنا منهم ويقوي رجال امننا
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7002 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يعطيهم العافيه ويقويهم