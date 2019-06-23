سيدة تهشم رأس رضيعها لجذب انتباه زوجها

لندن(صدى):

لجأت سيدة إلى ما لا يمكن لأحد توقعه، حيث قررت تهشيم رأس طفلها لجذب انتباه شريكها.

وأقدمت أم بريطانية تدعى كيم فروست، تبلغ من العمر 37 عاما، على تحطيم جمجمة طفلها البالغ من العمر 6 أشهر فقط.

والتقطت مقطع فيديو لها، وهي ترتكب جريمتها لترسله إلى شريكها، الذي كانت تربطها علاقة متوترة به.