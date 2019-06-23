سيدة تهشم رأس رضيعها لجذب انتباه زوجها
لجأت سيدة إلى ما لا يمكن لأحد توقعه، حيث قررت تهشيم رأس طفلها لجذب انتباه شريكها.
وأقدمت أم بريطانية تدعى كيم فروست، تبلغ من العمر 37 عاما، على تحطيم جمجمة طفلها البالغ من العمر 6 أشهر فقط.
والتقطت مقطع فيديو لها، وهي ترتكب جريمتها لترسله إلى شريكها، الذي كانت تربطها علاقة متوترة به.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41317 ] نشر منذ 18 ساعة
خيبها الله
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5053 ] نشر منذ 18 ساعة
ماهي صاحيه
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2424 ] نشر منذ 9 ساعات
قلبها قاسي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76148 ] نشر منذ 9 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7002 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يهشم راسها