البنتاغون يشن هجومًا إلكترونيًا على حواسيب إيرانية

واشنطن(صدى):

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن البنتاغون شن هجوما إلكترونيا بموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حواسيب إيرانية وأجهزة تحكم وإطلاق الصواريخ يوم الخميس الماضي.

وأكدت الصحيفة، أن البنتاغون يؤكد أن الهجوم الإلكتروني جاء ردا على إسقاط إيران طائرة أميركية من دون طيار.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن عقوبات الولايات المتحدة على إيران تهدف إلى منع طهران من امتلاك أسلحة نووية، لافتًا إلى أنه سيتم فرض المزيد من العقوبات عليها.

وأوضح ” ترامب ” خلال تصريحات له، أن العمل العسكري بشأن إيران لا يزال مطروحًا على الطاولة، لافتًا إلى أنه سيتوجه إلى منتجع كامب ديفيد لإجراء مشاورات بشأن إيران.

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