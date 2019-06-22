بالفيديو.. خطوات رصد عناصر مليشيا الحوثي قبل استهدافهم

فهمي محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لقطات جوية توضح كيف يتم رصد عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران قبل استهدافهم من قبل مقاتلات التحالف.

وأوضح الفيديو، مراحل الاستهداف، بدءًا بعمليات الرصد والمتابعة لعناصر المليشيا الحوثية وسط الجبال والكهوف، ثم إعطاء الأوامر لمقاتلات التحالف بالاستهداف.