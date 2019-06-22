أنغام تظهر بصحبة ابنها بدون خاتم الزواج

القاهرة(صدى):

نشرت الفنانة أنغام صورة جديدة لها بصحبة ابنها الأصغر عبدالرحمن، عبر حسابها من خلال مساندتها للمنتخب المصري في مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب زيمبابوي.

وظهرت أنغام خلال الصورة مرتدية ” تي شيرت ” المنتخب المصري، من دون خاتم الزواج.

وجاء ذلك بعد أن حل الثنائي ضيفين على برنامج ” توأم روحي ” ، الذي يقدمه نيشان، في مطلع الشهر الجاري.

وقال ” أحمد ” خلال الحلقة أنهما اختلفا معًا وانقطعت علاقتهما بسبب العمل في بداية علاقتهما، ” قعدنا سنة مش بنتكلم، أنا بعطل الوطن العربي كله، وممكن أخر الأغنية سنة، عشان بخاف على الشغل ” .

وتابع: ” رجعنا اشتغلنا تاني، ووقتها حسيت إنها بتاعتي، واستخرت ربنا، والأمر الإلهي اشتغل ” .