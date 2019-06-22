بحضور رئيس هيئة الرياضة.. توزيع جوائز الحلقات الذهبية الأولمبية في سويسرا

ماجد محمد(صدى):

أقامت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم السبت، الحفل السنوي توزيع الحلقات الذهبية في العمل الأولمبي، وذلك في مدينة لوزان السويسرية.

جاء الحفل بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

وشهد الحفل استعراض الإنجازات الخاصة بالرياضيين في أولمبياد الشباب الأخيرة التي أقيمت في الأرجنتين، خاصة بعد حصول المملكة على أول ميدالية ذهبية عن طريق لاعب الكاراتيه محمد العسيري.

كما استعرض الحفل المنافسات والألعاب الأولمبية التي تم تنظيمها على مدار العامين الحالي والماضي، فضلاً عن استعراض العديد من الفقرات الثقافية والفنية.