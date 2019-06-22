نهاد المشنوق: لست موفدًا من المملكة لأي شخص في لبنان

بيروت(صدى):

كشف النائب اللبناني، نهاد المشنوق، أنه ليس موفدًا من أي دولة وخاصة المملكة، للسياسي وئام وهاب.

وقال المشنوق في بيان له: إن مرةً تلو المرة، يأتي وئام وهّاب على ذكر اسمه ربما لبعث رسالة أو تصفية حساب مع حزب أو طرف أو دولة، ولهذا هو يؤكّد أنه ومع احترامه للمملكة العربية السعودية لم ولن يكون موفدًا لأي دولة، ولم يحمل للسيد وئام وهاب أي عرضٍ من أي نوعٍ من أي جهةٍ أو دولة لا في الماضي ولا في الحاضر وبالتأكيد ليس في المستقبل.

وكان وهاب، قد صرّح بأنه رفض 20 مليار دولار من المملكة عبر المشنوق سابقًا.