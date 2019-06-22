عاملة منزلية تهدد بالانتحار بسبب سوء المعاملة لها

الأحد 23
يونيو
الرحمة الرحمه ,,
,, ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا .. آمين ,,
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الله لايبلانا
الله يكون بعونها
حسبي الله ونعم الوكيل في كل فاجر وظالم وطاغي.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76148 ] نشر منذ 8 ساعات
الرحمة الرحمه ,,
,, ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا .. آمين ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2424 ] نشر منذ 8 ساعات
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الله لايبلانا
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7002 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يكون بعونها
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1730 ] نشر منذ 6 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل في كل فاجر وظالم وطاغي.