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  3. عاملة منزلية تهدد بالانتحار بسبب سوء المعاملة لها

عاملة منزلية تهدد بالانتحار بسبب سوء المعاملة لها




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 76148 ] نشر منذ 8 ساعات

الرحمة الرحمه ,,

,, ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 2424 ] نشر منذ 8 ساعات

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الله لايبلانا

[ عدد التعليقات: 7002 ] نشر منذ 7 ساعات

الله يكون بعونها

[ عدد التعليقات: 1730 ] نشر منذ 6 ساعات

حسبي الله ونعم الوكيل في كل فاجر وظالم وطاغي.

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