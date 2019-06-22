بالفيديو.. ألوان الطيف تزين سماء أبها

أبها(صدى):

شهدت منطقة أبها، السبت، ظاهرة طبيعية رائعة بظهور ألوان الطيف بشكل واضح، بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة على مدار اليوم.

وتتكون ظاهرة ألوان الطيف نتيجة انعكاس بلورات الماء مع أشعة الشمس، وذلك نتيجة تحلل ضوء الشمس الأبيض بسبب انكساره خلال قطرات المطر ليتكون ألوان الطيف السبع مجتمعة.

كما تثبت ظاهرة ألوان الطيف أن الضوء عبارة عن موجة كهرومغناطيسية، إذ ينكسر عندما ينتقل بين وسطين شفافين ليتحلل إلى سبعة ألوان ينحرف كل منهم بزاوية.

كما تعد ألوان الطيف من المعجزات الإلهية حيث ذُكرت في القرآن الكريم سبع مرات بعدد ألوان الطيف الضوئي.