الخدمة المدنية تشرح طريق حساب نقاط الأقدمية

عادل الحربي(صدى):

أوضحت وزارة الخدمة المدنية، عدة أمور بشأن المرشحين في الوظائف التعليمية، وهل تزيد مرتبة الشرف النقاط في جدارة؟

وكشفت الوزارة، أن نقاط الأقدمية تُحسب من تاريخ التخرج لمدة عشر سنوات كل سنة نقطتان تقف عند عشرين نقطة، ولكل مؤهل نقاط خاصة فيه.

وأشار إلى أن نتائج المفاضلات ستظهر بعد إعلان أسماء المرشحين بشكل نهائي، مضيفة أن النقاط لا تظهر إلا عند الدخول على المفاضلات وبعد إعلان الترشيحات يمكن الدخول على الصفحة بجدارة وحينها تظهر أيقونة نتائج المفاضلة، مع العلم بأنها لا تظهر بالأجهزة الذكية.

وكانت وزارة التعليم، قد أعلنت عن ترشيح 312 متقدمًا ومتقدمةً لشغل الوظائف التعليمية؛ تعويضًا عن الذين لم يتم ترشيحهم نهائيًّا لأسباب تتعلق بعدم المطابقة أو من هم على رأس العمل ويرغبون تحسين مستوياتهم، وتدعوهم للمطابقة يومي الأحد والاثنين القادمين.