الخدمة المدنية تشرح طريق حساب نقاط الأقدمية
أوضحت وزارة الخدمة المدنية، عدة أمور بشأن المرشحين في الوظائف التعليمية، وهل تزيد مرتبة الشرف النقاط في جدارة؟
وكشفت الوزارة، أن نقاط الأقدمية تُحسب من تاريخ التخرج لمدة عشر سنوات كل سنة نقطتان تقف عند عشرين نقطة، ولكل مؤهل نقاط خاصة فيه.
وأشار إلى أن نتائج المفاضلات ستظهر بعد إعلان أسماء المرشحين بشكل نهائي، مضيفة أن النقاط لا تظهر إلا عند الدخول على المفاضلات وبعد إعلان الترشيحات يمكن الدخول على الصفحة بجدارة وحينها تظهر أيقونة نتائج المفاضلة، مع العلم بأنها لا تظهر بالأجهزة الذكية.
وكانت وزارة التعليم، قد أعلنت عن ترشيح 312 متقدمًا ومتقدمةً لشغل الوظائف التعليمية؛ تعويضًا عن الذين لم يتم ترشيحهم نهائيًّا لأسباب تتعلق بعدم المطابقة أو من هم على رأس العمل ويرغبون تحسين مستوياتهم، وتدعوهم للمطابقة يومي الأحد والاثنين القادمين.
هاني محمد خاتم القثامي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 16 ساعة
انا من الاقدميه مسجل عام ١٤٣٣ في جداره ونتائج المفاضله وصلت عندي ٦٩ و زرت وزاره الخدمه المدنيه يستهز بي يقول ناخذ من نسبتهم ٩٠ وفوق ويقولي انت درجاتك واطيه بكل برود رد لي انتظر كم سنه انقعرت وطلعت من وزاره خدمه مدنيه
ماقول الا رزقي على الله سبحانه
وحسبي الله ونعم الوكيل
هاني محمد خاتم القثامي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 16 ساعة
انا من الاقدميه مسجل عام ١٤٣٣ في جداره ونتائج المفاضله وصلت عندي ٦٩ و زرت وزاره الخدمه المدنيه يستهز بي يقول ناخذ من نسبتهم ٩٠ وفوق ويقولي انت درجاتك واطيه بكل برود رد لي انتظر كم سنه انقعرت وطلعت من وزاره خدمه مدنيه
ماقول الا رزقي على الله سبحانه
وحسبي الله ونعم الوكيل
تكفون ياهل الخير ابي وظيفه حكوميه تعبت من شركات سنه وينتهي عقد
وعمري 35 سنه راح عمري
0533519020
هاني محمد خاتم القثامي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 16 ساعة
انا من الاقدميه مسجل عام ١٤٣٣ في جداره ونتائج المفاضله وصلت عندي ٦٩ و زرت وزاره الخدمه المدنيه يستهز بي يقول ناخذ من نسبتهم ٩٠ وفوق ويقولي انت درجاتك واطيه بكل برود رد لي انتظر كم سنه انقعرت وطلعت من وزاره خدمه مدنيه
ماقول الا رزقي على الله سبحانه
وحسبي الله ونعم الوكيل
تكفون ياهل الخير ابي وظيفه حكوميه تعبت من شركات سنه وينتهي عقد
وعمري 35 سنه راح عمري
0533519020
هاني القثامي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 16 ساعة
انا من الاقدميه مسجل عام ١٤٣٣ في جداره ونتائج المفاضله وصلت عندي ٦٩ و زرت وزاره الخدمه المدنيه يستهز بي يقول ناخذ من نسبتهم ٩٠ وفوق ويقولي انت درجاتك واطيه بكل برود رد لي انتظر كم سنه انقعرت وطلعت من وزاره خدمه مدنيه
ماقول الا رزقي على الله سبحانه
وحسبي الله ونعم الوكيل
تكفون ياهل الخير ابي وظيفه حكوميه تعبت من شركات سنه وينتهي عقد
وعمري 35 سنه راح عمري
0533519020
فهد محمد منصور العلياني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 15 ساعة
انا موظف حكومي بالمرتبة الثامنة واعمل اخصائي نفسي بالسجون وارغب بالنقل الى وزارة التعليم كمعلم
حصه محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 15 ساعة
انا خريجه قديمه ولم يتم توظيفي تخرجات عام ١٤٢١ حسبي الله ونعم الوكيل ع الخدمه المدنيه وزاره التربيه وتعليم في ظلمهم لي
خريجه ١٧ سنه عاطله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ظلمتونا الاقدميه باي حق توقف نقاطها عند ٢٠ نقطه واحنا عاطلين ماتوظفنا اتقوا الله اعمارنا جاوزت الاربعين وعطاله امتدت إلى ٢٠ سنه..
علي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
حسب خبرتي المتواضعه القدرات هي الي توضفك
في التعليم حتى لو جايب ممتاز
رااايق[ عدد التعليقات: 6910 ] نشر منذ 38 دقيقة
كلام بس كلام ***
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عندك واسطة بتمشي أمورك ****!!!!
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ماعندك * خلك بالطابور اللي محد يدري عنه ***!!
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والدلع يااا يااا كايدهم **!! ههههههههههههههههههه