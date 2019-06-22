تطبيق مخالفة ربط الحزام على المركبات موديلات 1985 فما فوق

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن المركبات التي يُطبق عليها مخالفة ربط حزام الأمان، والغرامة المفروضة على المتخلفين عن تجديد الرخصة.

وأوضحت ” المرور ” أن مخالفة ربط حزام الأمان تطبق على المركبات من موديلات 1985م فما فوق، لافتة إلى أن عدم تجديد الرخصة في موعدها يؤدي إلى دفع غرامة قدرها 100 ريال عن كل سنة.

ونفت وجود استثناءات من دفع الغرامات لتجديد الرخصة، إذ يُطبق القانون على الجميع، مؤكدة أن سداد المخالفات والرسوم والفحس الطبي شروط أساسية للتجديد عبر بوابة ” أبشر ” .

كما أشارت إلى أنه من أهم شروط تجديد الاستمارة إلكترونيًا سداد جميع المخالفات وجمع فحص دوري للمركبة، بينما يستغرق تسجيل المخالفات من يومين إلى 5 أيام.