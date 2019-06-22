شاهد.. مواطن يغطي منزله بالأشجار للوقاية من حر الصيف
أقدم مواطن، على حيلة طريفة وغريبة للتخفيف من ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف.
وقام المواطن بتغطية منزله بالكامل بالأشجار المتسلقة، لامتصاص الحرارة.
يذكر أن فصل الصيف بدء رسميًا في المملكة أمس الجمعة، وقد سجّلت عدة محافظات درجات حرارة مرتفعة جدًا وصلت إلى 49 درجة مئوية.
بلا عنوان[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 18 ساعة
لا ……………………….تعليق
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41317 ] نشر منذ 18 ساعة
صادق
الأحساء 🏝🏝🏝🏝🏝🏝[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 16 ساعة
حتى المكتئب مايسويها
هذا مو صاحي خسر الهواء والشمس وضؤ انهار
وأصبح بيته مظلم ومخزن للغبار والروائح الكريهه والعفن ومخزن لجميع انواع الحشرات والنمل والقوارض والزواحف 🏝
راعي نفسة[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 9 ساعات
حداد ومظله تغطيبها كامل الحوش والارتدادات افضل ..كلام الاحساء صحصح
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76148 ] نشر منذ 9 ساعات
من له حيلة فليحتال ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 26416 ] نشر منذ 9 ساعات
هذا الشكل خطر جدا لو ان احد ما اشعل النار في الاشجار من الخارج
لو وضع مضله ترتفع عن سطح المنزل بمترين مثلا لخفظت الحراره في المنزل
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7002 ] نشر منذ 9 ساعات
ما عنك وعن الحار الله يعين الجميع
مغرد[ عدد التعليقات: 861 ] نشر منذ 9 ساعات
خطير العقارب والثعابين تسكنها بس يا الله مشيها هههههههههههههههههههه دامه مرتاح خله يعبر عن شعوره
المهندس[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يحميهم من النار وخطر الحريق
العدناني[ عدد التعليقات: 2710 ] نشر منذ 7 ساعات
التشجير داخل المدن وفي البيوت هو الحل
نعم مو بالطريقة اللي سواها هذا لأنها بقدر ما تبرد البيت ولكنها مدعاة لتكاثر الناموس والحشرات والزواحف
لكن تشجر افنية البيوت وكذا الارصفة والحدايق توزع فيها الاشجار المعمرة الكبيرة الاستراحات واي مساحة توضع فيها ما يناسبها من راس النيم والسدر الى الريحان وما يشكله من الورود الصغيرة
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1730 ] نشر منذ 6 ساعات
صار فيلم جومانجي 😹😂 بيته ذكرني بممثل شهير اسمه روبن وليامز .
qlq[ عدد التعليقات: 5179 ] نشر منذ 4 ساعات
…
روعة
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2424 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يعينه على الحشرات