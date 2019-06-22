شاهد.. مواطن يغطي منزله بالأشجار للوقاية من حر الصيف

علي القحطاني(صدى):

أقدم مواطن، على حيلة طريفة وغريبة للتخفيف من ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف.

وقام المواطن بتغطية منزله بالكامل بالأشجار المتسلقة، لامتصاص الحرارة.

يذكر أن فصل الصيف بدء رسميًا في المملكة أمس الجمعة، وقد سجّلت عدة محافظات درجات حرارة مرتفعة جدًا وصلت إلى 49 درجة مئوية.