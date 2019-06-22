برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، عن توفر 4 وظائف شاغرة للرجال والنساء، لحملة شهادة البكالوريوس أخصائي العلاقات الحكومية، بمسمى ” أخصائي العلاقات الحكومية ” .

واشترط البرنامج أن يكون المتقدمين أو المتقدمات من حملة الجنسية العربية السعودية، أن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريوس، أو ما يعادلها في اختصاص نظم المعلومات، ألا يكون المتقدمين قد سجلوا سابقا في نظام التأمينات الاجتماعية، أو الخدمة المدنية في أي وظيفة خلال ال 6 أشهر السابقة للتقديم، ألا يكون المتقدمين أو المتقدمات قد استفادوا سابقاً من برنامج تمهير.

وأفاد بأن التقديم متاح الآن وسينتهي في تاريخ 17/11/1440 هجري، وذلك من خلال الرابط التالي هنــــا