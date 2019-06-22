موعد استقبال أولى رحلات موسم الحج 1440هـ

علي القحطاني(صدى):

يستعد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، إلى استقبال أولى رحلات موسم الحج 1440هـ، في غرة ذي القعدة القادم.

ومن جانبه، أكد مدير المطار عصام فؤاد، أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يواصل استعداداته لاستقبال أولى رحلات موسم الحج 1440هـ القادمة من دكا عاصمة بنجلاديش.

كما أشار إلى أنه سيتم إيقاف ما يتعلق بموسم العمرة بعد 10 أيام وسيستمر وصول الحجاج حتى يوم 4 ذي الحجة.

ويضم المجمع القائم في مطار الملك عبدالعزيز الدولي 14 صالة لاستقبال الحجاج والمعتمرين، إذ تحتوي على الخدمات التقنية ومنصات الجوازات والجمارك كافة، بالإضافة إلى مستوصف طبي يضم أحدث التقنيات لاستكشاف الأمراض.