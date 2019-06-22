الصحة تتفاعل مع أحد منسوبي الداخلية والذي ناشدها لعلاج ابنه

علي القحطاني(صدى):

تفاعلت وزارة الصحة مع أحد منسوبي وزارة الداخلية والذي كان يناشد المسؤولين في القطاعات الصحية بالموافقة على العلاج التأهيلي لابنه “علي” بعد تعرضه لحادث مروري قبل سنة أفقده الوعي والحركة.

وعلقت الوزارة قائلة : لا بأس عليه إن شاء الله نتمنى منك تزويدنا بكافة المعلومات والتفاصيل عبر الرسائل الخاصة

وقال والد الطفل إنه بعد تعرضه لحادث مروري قبل سنة أفقده الوعي والحركة، مطالبًا بعلاجه في مستشفى الملك فيصل أوبمدينة الأمير سلطان أو بمستشفى متخصص في الخارج.