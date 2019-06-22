بالفيديو.. السبر: ستُحاسب على ما نشرت من أحاديث نبوية غير صحيحة

علي القحطاني(صدى):

كشف الشيخ سعد بن عبدالله السبر، حكم نشر الأحاديث والسيرة دون التأكد من صحتها.

وشدد ” السبر ” على ضرورة التأكد من أي أحاديث أو نصوص دينية قبل نشرها، إذ أن وسائل التواصل الاجتماعي سهّلت عملية النشر، وكذلك سهّلت نعمة ” التقنية ” عملية التأكد من الأحاديث.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” : ” على الإنسان أن يحذر وألا ينشر إلا ما يتأكد منه، وليس عليه ذنب إذا نشر شيئًا صحيحًا وهو لا يعلم، وإنما عليه ذنب إذا نشر شيئًا خاطئًا حتى لو لم يكن يعلم ” .