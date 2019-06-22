فيفي عبده تعترف للمرة الأولى: لا أحب عيد ميلادي أو الاحتفال به

القاهرة(صدى):

كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده، عن تفاصيل تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، دخلت على إثرها إلى المستشفى خلال الفترة الماضية.

وأكدت فيفي عبده، في تصريحات لها أنها تناولت دواءً خاطئًا لا يتناسب مع حالتها الصحية، ما أدى إلى تعرضها لهبوط مفاجيء في الدورة الدموية، وتم نقلها إلى المستشفى وظلت بها حتى تماثلت للشفاء.

أما عن عيد ميلادها الذي احتفلت به قبل حوالي شهرين من الآن، اعترفت فيفي عبده للمرة الأولى أنها لا تحب عيد ميلادها أو الاحتفال به، قائلة “لا أحب عيد ميلادي إطلاقًا”.

كما أشارت إلى أنها كانت تحتفل به في بدايتها الفنية لإضافتها إلى سنوات عمرها، ولكن الآن تغير الأمر وأصبحت لا تحب ذكر عيد ميلادها أو الاحتفال به.