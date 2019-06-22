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الحصيني: استحموا بكثرة خلال فصل الصيف

الحصيني: استحموا بكثرة خلال فصل الصيف
علي القحطاني(صدى):

وجه الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، نصائح مهمة في فصل الصيف.

وتضمنت النصائح الآتي: البس ملابس قطنية خفيفة ساترة، تجنب التعرض لأشعة الشمس من الساعة ” ١٠ ” صباحاً الى الساعة ” ٤ ” عصراً.

كما تضمنت: استعمال الشماسي أو الشماغ، الاستحمام بكثرة، الإكثار من شرب الماء مع الأبتعاد عن الماء شديد البرودة، الجلوس والنوم في مكان معتدل في حرارته قدر الإمكان.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 76085 ] نشر منذ 45 دقيقة

إن شاء الله ,,

.. شكراً على هذه التعليمات ..

[ عدد التعليقات: 6951 ] نشر منذ 39 دقيقة

يصير خير

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