الحصيني: استحموا بكثرة خلال فصل الصيف
وجه الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، نصائح مهمة في فصل الصيف.
وتضمنت النصائح الآتي: البس ملابس قطنية خفيفة ساترة، تجنب التعرض لأشعة الشمس من الساعة ” ١٠ ” صباحاً الى الساعة ” ٤ ” عصراً.
كما تضمنت: استعمال الشماسي أو الشماغ، الاستحمام بكثرة، الإكثار من شرب الماء مع الأبتعاد عن الماء شديد البرودة، الجلوس والنوم في مكان معتدل في حرارته قدر الإمكان.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76085 ] نشر منذ 45 دقيقة
إن شاء الله ,,
.. شكراً على هذه التعليمات ..
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6951 ] نشر منذ 39 دقيقة
يصير خير