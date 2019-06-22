مهاجم النصر يحرم المغرب من رقم قياسي في ” كان 2019 “

ماجد محمد(صدى):

حرم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر السعودي، منتخب بلاده من تسجيل رقم قياسي في بطولة كأس الأمم الإفريقية ” كان 2019 ” المقامة حاليًا في مصر.

وأكد موقع ” سبورت 360 ” المغربي، أن تواجد صاحب الـ 34 هدفًا بالموسم الماضي في قائمة ” أسود الأطلسي ” ، كانت ستجعل المنتخب المغربي يتصدر قائمة أقوى هجوم، حيث يصل مجموع أهداف مهاجميه 109 هدف.

ومنح غياب ” حمدالله ” الفرصة للمنتخب السنغالي لتصدر قائمة أقوى هجوم بالبطولة برصيد 97 هدفًا، يليه المنتخب الجزائري برصيد 96 هدفًا.

وكان ” حمدالله ” قد تم رحل عن قائمة منتخب بلاده قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة لظروف غامضة تباينت بين تعرضه للإصابة، أو حدوث مشادة مع زميله فيصل فجر.

يذكر أن المنتخب المغربي يستهل مبارياته في كأس الأمم الإفريقية 2019 غدًا الأحد أمام نظيره ناميبيا على ملعب السلام بالقاهرة.