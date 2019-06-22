طفل يغتصب طفلة أثناء غياب الوالدين

نيودلهي(صدى):

تعرَّضت طفلة هندية تبلغ 3 أعوام من العمر، إلى الاغتصاب من قبل جارها الفتى البالغ 11 عامًا من العمر، حينما كان والداها في العمل.

وترك الوالدان، الطفلة مع شقيقها البالغ من العمر تسع سنوات وأختها البالغة من العمر سبع سنوات في المنزل قبل الحادثة، إذ استدرج الصبي الفتاة الصغيرة إلى منزله بالحلوى قبل أن يغتصبها.

أبلغت الطفلة أمها بما حدث، ليتم تقديم بلاغ إلى الشرطة، واعترف الفتى بالاغتصاب بعد أن واجهته والدة الفتاة.

وقالت الشرطة ، إن الصبي تم حجزه بموجب قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية وتم نقله إلى منزل للأحداث.