بعد رحلته في جدة .. الكوميديان بيت لي: المملكة رائعة

أميرة خالد(صدى):

أعرب الفنان الكوميدي بيت لي بعد نهاية رحلته في جدة عن سعادته مؤكدًا أن المملكة جميلة ورائعة.

وقال بيت لي : “ لا تستمعوا إلى الأخبار وCNN، ولا تستمعوا لكلام صديقكم الذي يعيش في أنديانا ولم يسافر لأي مكان آخر ” .

وأضاف الفنان الكوميدي الشهير: “ لم أكن أتخيل في حياتي كلها أنني سأؤدي عرضًا كوميديًّا في السعودية. الانطباع الذي تم غرسه فيّ عن تلك الدولة طيلة حياتي كان عكس ما عشته في هذه الرحلة تمامًا ” .

وتابع: “ يمكنك أن تخبرني ماذا قرأت وماذا تعرف، ولكني سأخبرك أن 100% من الأشخاص الذين قابلتهم هناك كانوا من أحب وألطف وأمتع الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي كلها ” .