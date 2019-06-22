بالفيديو.. انفجار الكبائن الرئيسية المغذية لحي جرول بمكة
أظهر مقطع فيديو، لحظة انفجار الكبائن الرئيسية المغذية لحي جرول في منطقة مكة المكرمة، من شدة الحرارة وكثرة الضغط على الكهرباء، وفقًا لمواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المقطع، انفجار الكبائن وتصاعد الأدخنة نتيجة اندلاع النار.
يذكر أن درجة الحرارة قد ارتفعت خلال الأيام الماضية، نتيجة دخول فصل الصيف، إذ وصلت إلى 49 درجة مئوية في جدة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76085 ] نشر منذ 1 ساعة
يادافع البلاء ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6951 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله يعين