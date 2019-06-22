بالفيديو.. انفجار الكبائن الرئيسية المغذية لحي جرول بمكة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة انفجار الكبائن الرئيسية المغذية لحي جرول في منطقة مكة المكرمة، من شدة الحرارة وكثرة الضغط على الكهرباء، وفقًا لمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المقطع، انفجار الكبائن وتصاعد الأدخنة نتيجة اندلاع النار.

يذكر أن درجة الحرارة قد ارتفعت خلال الأيام الماضية، نتيجة دخول فصل الصيف، إذ وصلت إلى 49 درجة مئوية في جدة.