سماعات ذكية تنقذ المرضى من السكتة القلبية

واشنطن(صدى):

أعلنت جامعة واشنطن أن 50% من الأشخاص الذين يصابون بالسكتات القلبية يعانون من ضيق بالتنفس يطلق عليه اسم ” Agonal breathing ” .

وطورت شركة ” أمازن ” سماعة ذكية أطلقت عليها اسم ” إيكو ” تستخدم تقنية التعليم الذاتي، لتحديد هذا النوع من التنفس، وفق موقع ” القبس ” .

وتسجل السماعة أنفاس المرضى، وعندما تسجل التنفس الذي يمكن أن يؤدي إلى سكتة قلبية، تقوم بإخبار والاستنجاد بمكن يحيط المريض، وفي حال عدم الرد، تقوم بشكل آلي بالاتصال بالنجدة.

وتمكن الباحثون من التقاط نفس ” Agonal ” بنجاح بلغت نسبته 97 في المئة من مسافة ستة أمتار.