أوغندا تتصدر مجموعة مصر في كأس الأمم لإفريقية 2019

ماجد محمد(صدى):

تصدر المنتخب الأوغندي، المجموعة الأولى للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك بعد الفوز على نظيره الكونغولي.

وجاءت أوغندا في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب المصري، الذي فاز أمس الجمعة في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 أمام زيمبابوي بهدف دون رد.

وفاز المنتخب الأوغندي، على نظيره الكونغولي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر.

وجاء الهدف الأول على يد اللاعب كادو في الدقيقة 14 من عمر المباراة، ثم عزز إيمانويل أوكوي الفوز بهدف قثاني مع انطلاق صافرة الشوط الثاني في الدقيقة 49.