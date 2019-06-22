براين هوك: العقوبات الأمريكية تحرم إيران من 50 مليون دولار

واشنطن(صدى):

أكد براين هوك، المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، أن العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة على إيران، ستحرمها من نحو 50 مليار دولار، موضحًا أن إيران تهدف للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط.

وقال براين هوك في تصريحات تليفزيونية : ” سياسة البيت الأبيض تقضي بفرض المزيد من العقوبات لإحراز تقدم ضد النظام الإيراني ” .

وتابع: ” إيران تقوم ببث العنف في الشرق الأوسط، والضغط الأمريكي يهدف لحرمان النظام من الأموال التي يستخدمها في تمويل ميليشياته، كما أننا نريد أن يأتي النظام الإيراني إلى طاولة المفاوضات، للتوصل إلى اتفاق آخر، بدلا من ذلك الذي انسحبنا منه قبل سنة ” .

وعن الضربة العسكرية التي تدرسها أمريكا ضد إيران، قال: ” الضربة العسكرية هي قرار يتخذه الرئيس باعتباره قائد القوات المسلحة، ونحن مارسنا ضبط النفس مع إيران لأن الرئيس كان قلقا بشأن الخسائر البشرية ” .

وأضاف: ” الشعب الإيراني يرى أن ترامب كان مراعيا من الجانب الإنساني، وهذا النظام يمثل الشعب بشكل سيء، والدليل أنه في الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية، انتشر وسم (أربعون سنة من الفشل) مما يعكس مدى استياء الشعب الإيراني من النظام ” .

وأكد أن” الإيرانيون نشروا معلومة خاطئة مفادها أننا أرسلنا معلومات لها من خلال عُمان، لكن لم يكن هناك أي محادثات دبلوماسية بين أميركا وإيران ” .